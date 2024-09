Cruzeiro vence Montes Claros e encosta na liderança do Mineiro

Duas partidas movimentaram o Campeonato Mineiro de vôlei masculino nesta sexta-feira (20). O Sada Cruzeiro derrotou Montes Claros por 3 sets a 0, com parciais 25/22, 25/20 e 25/20, e se firmou na vice-liderança do torneio. Enqunato o JF Vôlei venceu o Monte Carmelo no tie-break, com parciais de 25/20, 22/25, 25/20, 22/25 e 15/13.

Rodriguinho, ponteiro da Raposa, foi o maior pontuador no confronto, com 14 acertos e um aproveitamento de 77% no ataque. Além disso, o central Lucão marcou 10 pontos (70% no ataque), Cledenilson fez nove e Douglas Souza foi responsável por oito marcações. O triunfo deixou o Cruzeiro com 14 pontos, um a menos que o Gerdau Minas, que tem uma partida a menos. As duas equipes se enfrentaram na última rodada, justamente com vitória do Minas. Por sua vez, o JF Vôlei chegou a sete pontos, ocupando a quarta colocação no Mineiro de vôlei masculino.