Caio Souza celebra retorno com pentacampeonato nacional

"Eu estou muito feliz com o resultado. Esse é o meu quinto título individual geral do Brasil. Estou muito feliz de poder, além de receber esse título, levar o título de equipe pra casa, mais uma vez, rumina ser tricampeão brasileiro. A gente está muito feliz com a nossa participação", comemorou Caio Souza. Também do Minas, Bernardo Mirando levou prata do individual geral com 80.200, enquanto o bronze ficou com Tomas Florêncio, do AGITH-SP, 79.650.

Ciclo complicado

Caio Souza chegou a João Pessoa vindo de um retrospecto negativo em relação à condição física. Além do problema do ombro antes do Troféu Brasil deste ano, Caio também passou por uma ruptura no tendão de Aquiles que o deixou de fora do Mundial do ano passado. Por conta disso, não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos, assim como sua ausência fez falta para equipe masculina também conquistar a vaga.

"E esporte é isso, a gente tem altos e baixos, às vezes acontecem lesões, infelizmente, mas eu estou muito feliz de voltar ao cenário nacional, voltar a fazer a minha gênero. E poder representar da melhor forma possível", disse.

"A gente treina não só a parte técnica nos aparelhos, mas a gente faz um trabalho mental muito forte. Na ginástica a gente só tem uma chance, então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar focado para exatamente aquela chance. Então, que bom que deu certo o treinamento que a gente vem fazendo dentro do Minas. Acho que a experiência também conta um pouquinho, 31 anos aí não é para qualquer um", completou.