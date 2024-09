Tainá Hinckel faz maior nota feminina no Dream Tour

Nesta quinta-feira (19), as mulheres encararam as ondas pela primeira vez na Etapa de São Chico do Dream Tour. 24 surfistas disputaram uma das 16 vagas na segunda fase. Tainá Hinckel conquistou a maior nota do dia, um 12.77.

CLASSIFICADAS

O grande destaque do segundo dia da Etapa de São Chico, do Dream Tour, foi a catarinense Tainá Hinckel. A surfista conquistou a maior nota dentre todas as atletas, conseguindo 12.77. Hinckel estava na bateria 4, onde avançou com Silvana Lima, que teve a nota de 11.37.

Outros destaques foram a também catarinense Laura Raupp que, na bateria 5, conseguiu uma nota de 11.50, e a pernambucana Monik Santos, que teve a mesma nota de Laura, mas na bateria 8.