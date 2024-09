A dupla de 'Thiagos' do tênis brasileiro, Wild e Monteiro, avançou às quartas no Challenger de Bad Waltersdorf, na Áustria. Em partidas disputadas na manhã desta quinta-feira (19), Thiago Wild bateu o tcheco Michael Vrbensky por 2 a 0 (6/1 e 6/4), enquanto o outro brasileiro venceu o austríaco Sandro Kopp pelos mesmos 2 a 0, mas desta vez com parciais de 6/1 e 7 [7]/6 [4].

ELIMINANDO O DONO DA CASA

Começando por Thiago Monteiro, o cearense inaugurou o marcador no primeiro set e, mesmo sofrendo o empate logo em seguida, foi superior a Kopp por quase todo tempo, tanto que marcou mais cinco pontos e fechou em 6 a 1, tudo isso em 28 minutos.

Contudo, diferente do primeiro, o segundo set foi disputadíssimo, já que quando um marcava, o outro empatava logo em seguida. O período ficou em 6 a 6 e foi decidido no tiebreak. No último recurso de desempate do tênis, Thiago Monteiro venceu por 7 a 4, fechou a partida e se classificou para a próxima fase do Challenger de Bad Waltersdorf.