Jade Barbosa não disputará Brasileiro de Ginástica Artística

Jade Barbosa é mais um nome da equipe medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris que não irá competir no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística em João Pessoa. Apesar de não marcar presença na competição, a ginasta deve viajar junto com a delegação do Flamengo para a capital da Paraíba.

Com a ausência, Jade Barbosa se junta à Flávia Saraiva, que também defende o Flamengo e não vai participar da competição. Flávia será desfalque no clube rubro-negro por conta de uma cirurgia no ombro. O motivo para a desistência de Jade foi para preservar sua condição física após a longa temporada do ciclo olímpico.