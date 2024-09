Ituano atropela Sesi Araraquara e mantém a invencibilidade

A partida

Atual campeão do Paulista de basquete feminino, o Sesi Araraquara não se encontrou em nenhum momento da partida. O Ituano dominou as ações no primeiro quarto e abriu 22 a 13 no placar. Em seguida, o time de Itu aplicou um verdadeiro atropelo no Sesi, limitou as adversárias a apenas quatro pontos enquanto marcou 27 e fechou a primeira metada vencendo por 49 a 17.

Assim, o time da casa pôde administrar o placar durante o restante do jogo e fechar com uma vitória tranquila de 81 a 47. O grande destaque individual da partida foi Lee Lisboa, que anotou um duplo-duplo com 11 pontos e 12 rebotes. Gabi Guimarães também teve um chegou marcou um duplo-duplo, com 11 pontos e 11 rebotes. Pelo lado do Sesi, a capitã Izabella Morais liderou a equipe em pontos (9) e ainda pegou 11 rebotes.