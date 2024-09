Cuiabá vence Botafogo e sai à frente nas quartas de final

Tabela do Brasileiro Sub-17 de Futebol Masculino No jogo de hoje, o Fogão abriu o placar com o meia-esquerda Gustavo Rufino, aos 19 minutos do primeiro tempo. O Dourado contou com a sorte para empatar a partida, em um gol contra do zagueiro adversário Pablo Andrade, aos 34 minutos. Na volta do intervalo, o Cuiabá começou mais ligado e chegou ao gol da virada com o ponta-esquerda Lázaro.