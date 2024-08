Vitória por WO de Maciel salva manhã do Brasil na bocha

Paris - O Brasil fez sua estreia paralímpica na bocha com cinco atletas competindo na sessão da manhã na Arena Paris Sud 1. Maciel Santos nem precisou entrar em quadra e venceu por WO. Por outro lado, José Carlos Chagas, Iuri Tauan, Laissa Teixeira e Mateus Carvalho foram derrotados na primeira rodada da fase de grupos. Essa foi a primeira vez que a bocha foi disputada com separação de gênero em Paralimpíadas. Maciel Santos nem precisou entrar em quadra para vencer o tunisiano Achraf Tayahi pelo Grupo C da Classe BC2. O adversário não entrou na câmara de chamada a tempo e perdeu por WO. Na disputa final, o brasileiro soma 6 a 0. "O tunisiano não compareceu no jogo, então deu WO. Na verdade a câmara de chamada fechou e ele não estava lá. Eu não vi ele até agora", comentou o brasileiro. Por outro lado, o Brasil acumulou quatro derrotas nas demais partidas. O veterano José Carlos Chagas começou os trabalhos nas disputas individuais. O paulista, que já possui um bronze de Tóquio-2020 enfrentou o britânico David Smith, que possui três ouros paralímpicos, e acabou derrotado por 5 a 2 pelo Grupo A do BC1. Apesar de começar bem, Zé sofreu com boas jogadas do adversário, que confirmou favoritismo. "Eu estava muito nervoso, eu tentei dar o meu melhor, mas perdi pra mim mesmo. Dava para ganhar dele, lição aprendida com essa partida ", contou o brasileiro após a derrota. + Confira Agenda do Dia 29 de agosto - Jogos Paralímpicos de Paris-2024 Novatos entram em quadra Laissa Teixeira é a primeira brasileira em quadra na bocha. Foto: Ana Patrícia/CPB Crias das Paralimpíadas Escolares, Iuri Silva e Laissa Teixeira fizeram suas estreias paralímpicas com dificuldade contra portugueses. Iuri levou 8 a 0 contra David Araujo no Grupo F da classe BC2, enquanto Laissa sofreu revés de 4 a 2. O nervosismo e ansiedade de começar a jornada paralímpica pode ter influenciado os atletas. "Foi uma estreia bem dura, é difícil controlar as emoções por ser uma Paralimpíada. Acredito que para agora vou ajustar a cabeça para não acontecer os mesmos erros", comentou Iuri. "Senti um frio na barriga, porque estar aqui já é emocionante. Foi um jogo para mim de muita estratégia, faltou um pouco de agressividade minha. Mas foi um jogo muito constante de ambas e eu estou satisfeita, foi um jogo incrível", contou sorridente, apesar do resultado.