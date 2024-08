VAMOS FAZER HISTÓRIA?

O Brasil está no Grupo C, com Israel e China, além da Turquia. A boa estreia contra uma grande potência na modalidade aumenta a confiança das jogadoras, e Kátia acredita muito em uma conquista inédita para o país, que só conquistou pódios paralímpicos no goalball com os homens até hoje.

"Vamos ser as primeiras meninas a levar uma medalha paralímpica para o Brasil no goalball, uma medalha que todo mundo merece. Confiante o tempo todo. A Turquia é a atual bicampeã paralímpica, campeã mundial, e a gente não bota isso na nossa cabeça. São três meninas igual nós do outro lado. Jogo é jogado, não é com fama."