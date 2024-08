Gabrielzinho faz melhor tempo e Brasil garante seis finais

O terceiro do país a competir Gabriel Bandeira, que fez o quarto melhor tempo nos 100m borboleta da S14. Ele disputou a segunda das duas baterias da prova e ficou em segundo lugar com 56s06, atrás somente do dinamarquês Alexander Hillhouse (55s32). Os dois melhores da primeira semifinal também registraram marca superior: Benjamin Hance, da Austrália (55s71) e William Ellard, da Grã-Bretanha (54s97). O brasileiro é o recordista mundial (54s18) e paralímpico (54s76) da prova.

Velocistas na briga por medalha

Mayara Amaral foi a primeira mulher da natação brasileira a se garantir em uma final. Nos 50m livres da S6, a nadadora entrou na piscina na primeira das duas semifinais e ficou em terceiro lugar com tempo de 35s82. Ela ficou com a sétima melhor marca entre as finalistas, com a chinesa Yuyan Jiang liderando a disputa com 32s70, novo recorde paralímpico da prova.