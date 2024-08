Dupla brasileira é eliminada para chinesas no tênis de mesa

PARIS - No tênis de mesa, Jennyfer Parinos e Sophia Kelmer não foram páreo para a dupla chinesa formada por Chunxiao Hou e Guiyan Xiong. A derrota nas oitavas de final da classe WD20 veio por 3 sets a 0 com parciais de 11/1, 11/5 e 11/7.

Após um primeiro set arrasador, no qual Hou e Xiong abriram 8 a 0 e venceram por 11 a 1, as brasileiras até foram entrando no jogo. No segundo set, a dupla do Brasil levou o duelo com muito equilíbrio até o meio do set, e no terceiro, liderando na maior parte do tempo, mas não conseguiram finalizar e foram derrotadas.

Apesar do revés no duelo, o tênis de mesa brasileiro já garantiu sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos. Cátia e Joyce Oliveira se se classificaram para as semifinais da classe WD5 e já asseguraram, no mínimo, o bronze, já que não há disputa pelo terceiro lugar na modalidade paralímpica - ou seja, quem perde a semifinal, leva bronze.