Cátia e Joyce Oliveira garantem primeira medalha do Brasil

Ainda não dá para saber a cor, mas Cátia Oliveira e Joyce Oliveira garantiram na manhã desta quinta-feira a primeira medalha do Brasil no tênis de mesa dos Jogos Paralímpicos. Pelas quartas de final da classe WD5, as brasileiras derrotaram as egípcias Fawzia Elshamy e Ola Soliman com parciais de 11/1, 11/7 e 11/4 e se classificaram para as semifinais. Como não há disputa pelo terceiro lugar na modalidade, quem avança entre as quatro melhores duplas já garante, no mínimo, o bronze.

+SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP Cátia Oliveira e Joyce Oliveira enfrentam agora as sul-coreanas Seo Su Yeon e Yoon Jiu. As asiáticas são cabeças de chave número 1 do torneio, entraram de bye nas quartas e estreiam na competição na semifinal. Pela mesma classe, Carla Azevedo e Marliane Santos também jogaram pelas quartas de final, mas não tiveram a mesma sorte. Elas foram derrotadas na estreia pelas chinesas Liu Jing e Xue Juan por 3 a 0 com parciais de 11/5, 11/4 e 11/2.