Carlos Alberto Soares fica em sétimo lugar na perseguição

Saint-Quentin-En-Yvelins - Carlos Alberto Soares foi o responsável por fazer a estreia do ciclismo pista brasileiro nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Ele competiu na perseguição individual 3.000m da classe C1 e marcou 4min18s908 na qualificatória, ficando em sétimo lugar na classificação geral, na manhã desta quinta-feira (29), no Velódromo Nacional de Saint-Quentin-En-Yvelins. Apenas os quatro primeiros colocados avançaram às disputas por medalhas.

Um total de sete atletas competiram na classificatória desta prova. Carlos Alberto foi o primeiro a entrar em ação, sendo o único ciclista a competir sozinho na pista. Ele completou as 12 voltas no velódromo (3.000m) em 4min18s908 e precisou aguardar o desempenho dos concorrentes para saber se avançaria para as finais ou não. Um lugar no top-2 da qualificatória lhe garantia um lugar na disputa pelo ouro, enquanto a terceira ou a quarta colocação lhe renderia uma briga pelo bronze.

Os seis ciclistas restantes ultrapassaram o brasileiro e, assim ele terminou na sétima colocação. O líder do quali foi o chinês Li Zhangyu, que bateu o recorde mundial com 3min31s338. Ele enfrentará na final o seu compatriota Liang Weicong, que foi o segundo com 3min42s468. O espanhol Ricardo Argiles (3min43s764) e o alemão Pierre Senska (3min45s973) se enfrentarão pelo bronze. As disputas por medalhas acontecerão ainda nesta quinta-feira, a partir das 11h (horário de Brasília).