Brasileiros derrubam favoritos na estreia do tênis de mesa

Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad abriram a participação do Brasil no tênis de mesa dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. No torneio de duplas da classe MD18, eles jogaram demais e superaram os espanhóis Jorge Cardona e Ander Cepas, cabeças de chave número 1, com parciais de 9/11, 11/9, 11/9 e 11/6. Com o resultado, os brasileiros estão classificados para as quartas de final da competição.

a capacidade de poder desfrutar um pouco da vitória e depois pensar no próximo que vai ser um jogo tão difícil quanto. Não passamos a ser favoritos porque ganhamos da dupla número um. Eu prefiro até que continuem achando que os outros são favoritos. Vão achando que eles são favoritos e a gente vai trabalhando quietinho, fazendo o nosso e lutando pra vencer", afirmou Manara depois do jogo. Não dá para negar, no entanto, que vencer a dupla número um do mundo traz confiança para os brasileiros. "Pés no chão! A gente não ganhou nada. Ganhamos um jogo, um bom jogo. Ganhar da dupla número um do mundo aumenta a nossa confiança, mas não ganhamos absolutamente nada", faz coro Cláudio Massad.