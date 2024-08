Brasil empata com bicampeãs paralímpicas no goalball

São exemplos de penalidades individuais: 1) o lançamento em que a bola tem seu primeiro contato com o solo após a área de ataque (high ball - bola alta);

2) o terceiro arremesso consecutivo de um jogador da mesma equipe (third time throw - terceiro arremesso consecutivo);

3) defender a bola fora da área de defesa da meia-quadra de sua equipe (illegal defense - defesa ilegal); Penalidades coletivas: 1) Demorar mais de dez segundos para arremessar a bola após o primeiro contato defensivo (ten seconds - dez segundos);

2) atrasar o início ou o recomeço da partida (team delay of game - atraso de jogo da equipe); AGENDA ,O Brasil está no Grupo C, com Israel e China, além da Turquia. Os jogos da primeira para as brasileiras serão em dias consecutivos. Nesta sexta-feira, 30, o duelo é contra Israel, às 5h30 (horário de Brasília). Além disso, no sábado acontece o confronto contra as chinesas, as 9h45 (horário de Brasília).