Brasil conquista cinco medalhas em dois dias no Sul-Americano

Os dois primeiros dias do Campeonato Sul-Americano de esgrima, disputado em Lima, no Peru, foram de medalhas para o Brasil. Na estreia, Heitor Shimbo ganhou o bronze no florete. Em seguida, uma jornada com pódio brasileiro na quarta-feira (28). No sabre individual, o domínio foi absoluto com Luana Pekelman ficando com o ouro, Karina Trois levando a prata e Pietra Chierighini terminando em terceiro. Já no florete masculino, o time verde-amarelo ficou com último lugar no pódio.

Estreia com bronze

Quatro brasileiros participaram do florete masculino no Sul-Americano de esgrima e um deles subiu ao pódio. Heitor Shimbo abriu sua participação ganhando do equatoriano José Chancusig por 15-6, enquanto Guilherme Vianna superou, pelo mesmo marcador, o colombiano Andrés Gomez. Já Jerônimo Machado e Pedro Pascutti perderam, respectivamente, para o peruanos Isaac Ariza (15-10) e Alejandro Narro (15-7) e foram eliminados da disputa.

Nas oitavas de final, Heitor avançou novamente ao derrotar o argentino Nicolás Marinos, por 15-13. Por outro lado, Guilherme ficou pelo caminho com revés para o peruano Renzo Fukuda, por 15-12. Na sequência do Sul-Americano de esgrima, Heitor voltou ao combate nas quartas de final e se garantiu no podio ao vencer o chileno Francisco Naranjo (15-6). No embate que valia vaga na final, o brasileiro foi batido por Leopoldo Alarcón, do Chile, por 15-8, ficando com o bronze.