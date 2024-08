W.O e eliminação marcam o dia dos brasileiros nos Challengers

Nesta quarta-feira (28), três brasileiros caíram nas disputas de duplas de Challengers europeus. Em Porto, Pedro Sakamoto deu tchau a competição após dividir a quadra com o alemão Fanselow e perder por 2 sets a 0 (5/7 e 1/6). Já no Challenger de Como, Gustavo Heide e Pucinelli sofreram um W.O.

Em Portugal, Pedro Sakamoto fez dupla com o alemão Sebastian Fanselow. A dupla euro-americana perdeu para outros dois alemães, Marvin Möller e Daniel Masur, nas oitavas. No primeiro set houve um grande equilíbrio entre as equipes, equilíbrio este que só se rompeu no fim do set, quando os alemães fizeram 7 a 5. Já no segundo período a coisa foi bem diferente, Pedro Sakamoto e sua dupla fizeram apenas um ponto e se despediram do Challenger de Porto com um 6 a 1 nas costas.