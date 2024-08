Vanessa Sena fica em 11º lugar no salto em distância

Teve Brasil na decisão do salto em distância feminino do Mundial Sub-20 de atletismo, na Polônia! A brasileira Vanessa Sena foi a única sul-americana a disputar a final da modalidade e ficou na 11ª colocação, com um salto de 5,99m. Além dela, outros dois atletas do país entraram em ação nesta quarta-feira (28) pelas semifinais dos 400m rasos masculino e feminino, mas sem avanço para as decisões.

A marca de Vanessa Sena na final representou uma melhora de dois centímetros em relação a marca da fase de classificatórias. Mesmo assim, a brasileira ficou com a mesma colocação da fase anterior, o 11º lugar. A grande campeã no salto em distância foi a australiana, que fez a melhor marca da carreira com 6,58m. Em seguida vieram a estadunidense Sophia Beckmon (6,54m) e a polonesa Julia Adamczyk (6,34m). Final ficou por um triz O dia também reservou as disputas das semifinais dos 400m rasos masculino e feminino do Mundial Sub-20 de atletismo. Por lá, o brasileiro Vinicius Moura ficou perto de se classificar para a decisão da categoria. Vinícius correu pela primeira bateria da Semifinal e ficou na terceira colocação com o tempo de 47s29, sendo o 10º tempo geral. No entanto, apenas os dois primeiros colocados de cada uma das três semifinais mais os dois melhores tempos restantes classificavam para a decisão.