Palmeiras vence o Santos e alcança semifinal do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras derrotou o Santos pelo placar de 3 a 0, em partida única válida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A equipe alviverde foi a segunda a se classificar à semi do torneio, depois da vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio. No Sub-17, foram definidos todos os confrontos das quartas.

Aos 19 minutos, o meia Allan arriscou de fora da área, a bola desviou no caminho e deixou o goleiro santista sem reação. Logo depois, o centroavante Luighi fez boa jogada pela esquerda e parou no arqueiro adversário. No rebote, o ponta Riquelme Fillipi ampliou. Por fim, cruzamento na área e Gabriel Simples marcou contra. Agora, o Palmeiras terá pela frente o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Goiás, que será realizado nesta quinta-feira (29), às 15h (horário de Brasília). Já o Cruzeiro, medirá forças na semifinal contra o ganhador de Flamengo e Fortaleza, confronto que também acontece na quinta.