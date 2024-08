Natação do Brasil reforça confiança em pódios em Paris

PARIS - Menos de 24 horas antes dos primeiros brasileiros caírem nas piscinas pelas Paralimpíadas, os atletas seguiam treinando na Arena La Defense, em Paris. A natação, que chega como esperança de muitas medalhas para o país, é segunda maior fonte de pódios da história do Brasil nos Jogos Paralímpicos, com 125, atrás apenas do Atletismo, com 170 - e a confiança está alta para que o número aumente bem.

No mundial de natação paralímpica 2023, a delegação brasileira foi a quarta com mais medalhas, com 16 ouros, 11 pratas e 19 bronzes. E parte da equipe de 37 nadadores, que conversou com o Olimpíada Todo Dia, sabe que o trabalho bem feito vai seguir dando resultado na água.

BONS TREINOS, BONS RESULTADOS

"Estou me sentindo muito bem, muito em paz, leve. Tenho muita certeza do trabalho que a gente fez, do quão preparada estamos. Me emocionei quando cheguei aqui na piscina, eu sonhei com isso por muito tempo. A gente evoluiu demais de Tóquio para cá, é surreal para três anos. Por conta disso, vieram as conquistas. Estou me concentrando em nadar da melhor forma que aí vou ter muitas chances de brigar por medalha", disse Mariana Gesteira, bronze nos 100m livre S9 em Tóquio e tricampeã mundial, que busca seu primeiro ouro paralímpico.