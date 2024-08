Luisa Stefani e Demi Schuurs estreiam com vitória no US Open

Na disputa da chave de duplas femininas do US Open, a brasileira Luisa Stefani estreou com vitória na competição, ao lado da holandesa Demi Schuurs. Elas derrotaram as japonesas Eri Hozumi e Shuko Aoyama e avançaram à segunda rodada do Grand Slam. Luisa retornou para a quadra mais tarde, para competir nas duplas mistas com o compatriota Rafael Matos, e acabou eliminada.

Em confronto de uma hora e 40 minutos de duração, Luisa Stefani e Schuurs venceram as tenistas asiáticas por 2 a 0 (6/3 e 6/2). Esta é a quarta participação da brasileira no US Open. Ela chegou na fase de semifinal em duas oportunidades: 2021 e 2023, com a canadense Gabriela Dabrowski e a estadunidense Jennifer Brady, respectivamente. A partida Depois de duas confirmações de serviço, Luisa e Demi conseguiram a primeira quebra e abriram 3 a 1 no placar. Elas seguiram impondo um ritmo forte e ampliaram a vantagem para 5 a 1 com mais um break. As japonesas evitaram o triunfo das adversárias no game seguinte e diminuíram para 5 a 3. Stefani e Schuurs sacaram para fechar o set em 6/3.