Kamilla Cardoso bate recorde em derrota do Sky na WNBA

Kamilla Cardoso apareceu novamente na equipe titular do Chicago Sky, e atuou por 30 minutos na partida. A brasileira anotou 10 pontos (75% de aproveitamento nos arremessos de quadra), além de ter 11 rebotes, seis assistências e três bloqueios. Com o duplo-duplo, Kamilla chegou ao quinto na temporada, sendo a primeira atleta do país a alcançar o feito como novata. No entanto, mesmo com a boa partida de Kamilla, o Sky não conseguiu sair com a vitória.

A equipe de Chicago chegou no último quarto vencendo por 58 a 54, no entanto levou a virada no período final e perdeu a partida por 74 a 70. A derrota mantém a equipe na 8ª colocação da WNBA, com 11 vitórias e 19 derrotas. Por outro lado, o Washington Mystics ganhou uma posição e chegou na 10ª colocação com nove vitórias e 22 derrotas.