Julhia e Marcela encaminham classificação no Mundial sub-19

Para garantir a vaga, as brasileiras enfrentaram as nigerianas Esther e Pamela. Desta vez com mais facilidade, Julhia e Marcela conseguiram bater as adversárias, por 2 a 0. A próxima partida da dupla será na próxima quinta-feira (29), contra as australianas Rayner e Zajer, para fechar a fase de grupos.

BOM COMEÇO Por fim, no masculino, Juca e Gabriel jogaram apenas uma partida do Mundial sub-19 hoje. A dupla brasileira bateu os poloneses Wanat e Warych por 2 a 0. No primeiro set, vitória tranquila com oito pontos de diferença (21 a 13). Enquanto no segundo e último período, Juca e Gabriel sentiram um pouco mais de dificuldade mas mesmo assim foram superiores, vencendo por 21 a 18. Na próxima quinta-feira (29), a dupla ainda jogará suas duas últimas partidas da fase de grupos, contra os caribenhos Rio e Emmanuel e os húngaros Tari e Veress.