Isanelly Cristina conquista três ouros no Pan-Americano Sub-17

No primeiro dia do Campeonato Pan-Americano Sub-17 de levantamento de peso, no Equador, uma brasileira deu show na plataforma. Competindo na categoria até 40kg, Isanelly Cristina conquistou três medalhas de ouro e quebrou seus próprios três recordes nacionais. Nos 45kg, Anna Clara Mendes terminou em quinto lugar.

O primeiro ouro de Isanelly veio no arranco. Ela levantou 54kg na segunda tentativa e 56kg na terceira, estabelecendo um novo recorde brasileiro. Logo depois, no arremesso, começou com 70kg e, na sequência, bateu 73kg, atingindo outro recorde nacional. Na terceira tentativa, quando tentou quebrar o recorde mundial, falhou ao levantar 77kg. Além disso, a jovem somou 129kg no total, conquistando seu terceiro recorde no dia. "Me senti muito bem participando desta competição, que teve surpresas e muita alegria. Tentei até bater um recorde mundial, não consegui, mas fiquei satisfeita. Espero participar e vencer em muitos outros Campeonatos Pan-Americanos", celebrou Isanelly Cristina.