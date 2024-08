Daniele e Vitor focam no bom desempenho em Paris-2024

Assim como ele, Daniele também revelou sua relação com o esporte e sua meta nos Jogos Paralímpicos. "Minha expectativa é conseguir dar o meu melhor. Ter bons resultados e performar bem. Eu quero ter o melhor desempenho possível. Quero fazer bons jogos e ter bons resultados", disse. "Acho bacana demais o trajeto que a peteca faz e os movimentos dela. Realmente é fascinante", finalizou a jogadora.

Horários dos brasileiros na primeira rodada

Rogério Oliveira será o primeiro a estrear em Paris-2024. Ele está com 23 anos e abre a participação do país na competição contra o indiano Tarun Tarun nesta quinta não antes das 6h50 (horário de Brasília). O jogador integra a classe SL4, categoria para atletas com deficiência nos membros inferiores, mas que conseguem andar.