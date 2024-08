Confiante, Júlio Agripino sonha com medalha inédita na carreira

Pronto para sua terceira participação em Jogos Paralímpicos, Júlio Agripino talvez nunca tenha chegado tão bem para buscar sua primeira medalha no evento. Em Paris-2024, o corredor paulista, nascido em Diadema, desembarcou como o atual campeão mundial dos 1500m e vice-campeão dos 5000m na classe T11.

"É a tão sonhada, que daqui uns dias, já vai se tornar o sonho realizado porque a gente está muito bem. Acho que o principal a gente já fez, que foi uma excelente preparação. Viemos de uma sequência muito boa que veio de Kobe, agora é dar continuidade e dar uma porrada aí nessas duas provas, no 5000m e no 1500m, e se divertir primeiramente, fazendo o dever de casa que é colocando medalha no peito", afirmou Júlio. Além de medalhas em mundiais neste ciclo, Júlio Agripino também subiu ao pódio na última edição dos Jogos Parapan-Americanos, em Santiago. No Chile, vieram um ouro nos 1500m e um bronze nos 5000m. Por enquanto, sua melhor colocação de Júlio em Jogos Olímpicos ficou com a sétima posição nos 5000m Tóquio-2020.