Brasileiros não avançam às semis do boulder no Mundial Juvenil

Já no masculino, André Macedo amargou a 54ª colocação após conseguir uma pontuação de 1T1z 1 1. Assim como a Mariana, o brasileiro também não conseguiu avançar às semis do Mundial Juvenil. No qualificatório do escalador, o top-3 foi formado, respectivamente, pelo japonês Ritsu Kayotani, o francês Kito Martini e mais um japonês, o Eito Tamiya.