Brasil perde para Espanha e Sérvia no segundo dia do Mundial

O primeiro tempo entre as equipes foi igual, terminando em 13 a 13, com dois touchdowns para cada lado. Mas na segunda etapa, mesmo com o Brasil saindo na frente, a Espanha virou e venceu a partida por 32 a 19.

Na disputa do 17° lugar, o Brasil também acabou perdendo logo de cara. O adversário foi a Sérvia, a mesma que o time brasileiro tinha vencido na fase de grupos. Desta vez a história foi diferente, os europeus fizeram um 24 a 6 ainda no primeiro tempo e venceram a partida por 37 a 19. Já se classificaram para as quartas de final os Estados Unidos e a Áustria. As outras vagas serão preenchidas pelos vencedores dos seguintes confrontos: México x Espanha; Panamá x Suíça; Grã-Bretanha x França; Israel x Canadá; Japão x Dinamarca; Itália x Alemanha.