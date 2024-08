Brasil levanta público na abertura das Paralimpíadas

"A gente trabalha muito para estar aqui, então é a realização de um sonho. O ciclo paralímpico conta com vários atos e os Jogos são o ato final. Eu fico emocionada, porque a gente deixa um marco na história do Brasil e do Movimento Paralímpico. Está tudo muito lindo", avaliou a atleta, que nasceu com doença de Charcot-Marie-Tooth, também conhecida como atrofia fibular muscular.

Um dos porta-bandeiras do Brasil, o nadador mineiro Gabriel Araújo, também é um dos 14 atletas do país que já podem disputar medalha nesta quinta-feira (29). Às 4h59 (de Brasília), ele nadará as eliminatórias dos 100m costas da classe S2 (limitação físico-motora) e, se avançar, fará a final às 18h. Nessa prova, ele ficou com a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, mas é o atual bicampeão mundial.

"Estou muito feliz e honrado por viver este momento único. Independentemente de nadar no dia seguinte ou não, já estava no meu planejamento participar da abertura. Não dá para recusar uma oportunidade dessa. É um sonho estar vivendo tudo isso", disse Gabriel, que nasceu com focomelia, doença que impede a formação de braços e pernas.

"Muita emoção em poder representar todo o Brasil, entrar na avenida mais famosa do mundo e abrir os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Até me belisquei para entender se era verdade mesmo. Nunca deixem de sonhar, porque seus sonhos podem se tornar realidade", completou Beth Gomes, que disputará as provas de arremesso de peso e lançamento de disco na classe F53 (cadeirantes). Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993, quando era jogadora de vôlei convencional.

Com estilo

O uniforme brasileiro na cerimônia de abertura foi composto por um bucket, popularmente conhecido como chapéu pescador, dupla face nas cores verde e amarelo; uma jaqueta azul, uma camiseta branca e uma calça ou shorts azul marinho. Todos estes itens são da ASICS e foram confeccionados pensando na acessibilidade, assim como o chinelo das Havaianas também utilizado pelos atletas durante a solenidade.