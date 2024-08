Bia Haddad consegue vitória tranquila nas duplas do US Open

Mais uma vitória! Depois de estrear vencendo na chave de simples no US Open, a brasileira Bia Haddad conquistou o seu segundo triunfo no Grand Slam norte-americano. Ao lado da alemã Laura Siegemund, ela derrotou Varvara Gracheva, da França, e Oksana Kalashnikova, da Geórgia, no primeiro jogo do torneio de duplas. Elas disputarão o confronto da rodada seguinte na próxima sexta-feira (30), onde enfrentarão uma parceria dos Estados Unidos. Entre os homens, Thiago Monteiro também avançou.

Em pouco mais de uma hora de partida, Bia e Laura venceram a dupla rival pelo placar de 2 a 0 (parciais de 6/3 e 6/2). Agora, o próximo desafio será contra Clervie Ngounoue e Robin Montgomery, estadunidenses que superaram a italiana Camilla Rosatello e a britânica Samantha Murray na estreia. O duelo ocorrerá na sexta-feira (30), ainda sem horário definido. Antes de retornar para o confronto de duplas, Bia Haddad disputará a segunda rodada da chave de simples já nesta quinta-feira (28). Ela enfrentará a espanhola Sara Sorribes Tormo por volta das 14h (horário de Brasília). Esta já é a melhor campanha da brasileira no US Open, igualando as participações de 2022 e 2023. Além disso, quem vencer a partida irá encarar a ganhadora do jogo entre a russa Anna Kalinskaya e a húngara Anna Bondár.