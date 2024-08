Vanessa Sena vai à final do salto em distância no Mundial Sub-20

Brasil na decisão! Na primeira sessão do Mundial Sub-20 de atletismo em Lima, no Peru, a brasileira Vanessa Sena foi a principal destaque do país. Ela se classificou à final do salto em distância, além de ter garantido lugar na semi dos 100m rasos. A jovem de 19 anos retorna ao torneio ainda hoje na segunda sessão, a partir das 18h (horário de Brasília).

Participação brasileira Na disputa do salto em distância, Vanessa Sena alcançou a marca de 5,97m logo na sua primeira tentativa. Na sequência, ela acabou queimando os dois saltos posteriores e finalizando em 11º lugar, ocupando a penúltima vaga da decisão. Minutos depois, a brasileira disputou a sexta bateria das classificatórias dos 100m rasos. Com o tempo de 11s79, Vanessa avançou à semifinal do torneio. No masculino, Wesley Dionísio anotou 10s74 e foi apenas o 46º. Outro que garantiu um lugar na semi do Mundial Sub-20 foi Carlos Eduardo Domingos, na prova dos 800m. Ele atingiu o tempo de 1min50s56 e obteve a 16ª melhor marca geral. Na mesma disputa, Luise Braga também se classificou à semifinal na 16ª colocação, alcançando 2min07s77. Por outro lado, Sabrina Pena fez 2min10s87 e não avançou.