Seleção feminina abre Mundial com uma vitória e uma derrota

Encontrando dificuldades em efetuar uma boa marcação, as brasileiras viram a Alemanha abrir vantagem na liderança do placar, levando o jogo para o intervalo em 30 a 12. Depois de um bom período sem pontuação no segundo tempo, o Brasil diminuiu a diferença ao anotar um touchdown. Porém, nos segundos finais de partida, as alemãs definiram seu triunfo por 36 a 18.

Conheça a modalidade

O Flag Football surgiu como uma variação do futebol americano mais acessível e com menos contato físico. Nele, não é preciso derrubar os adversários no chão, bastando apenas puxar as tiras que ficam presas nas cinturas de cada jogador. Outra diferença marcante em relação a modalidade "original" é o número de atletas das equipes. Cada time é formado por cinco atletas e o campo tem 45 jardas de comprimento e 25 de largura.

As partidas contam com dois tempos de 20 minutos e o grande objetivo é chegar na zona de pontuação (conhecida como "endzone") do oponente e marcar o famoso touchdown, que vale seis pontos. Cada jogador tem duas "flags" atreladas na cintura. Enquanto estiver correndo com a bola, o oponente precisa puxar apenas uma para interromper a jogada.