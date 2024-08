Kenji faz, Cruzeiro bate o Grêmio e vai à semi do Brasileiro Sub-20

Deu Raposa! No primeiro duelo válido pelas quartas de final do Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro visitou o Grêmio no Estádio Aírton Ferreira, em Eldorado do Sul-RS, derrotou o adversário por 1 a 0 e se classificou à semifinal da competição. As outras três vagas para a próxima fase sairão nos próximos dois dias.

O gol da vitória da Raposa foi marcado por Kaique Kenji (confira no vídeo abaixo), grande destaque da equipe no ano com 23 tentos anotados. Os mineiros chegaram na semifinal do Brasileiro Sub-20 pela sétima vez na história, a segunda depois que o torneio passou a ser organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, a partir de 2015. Na fase de classificação, o Cruzeiro fez a sexta melhor campanha, enquanto o Grêmio foi o terceiro colocado geral. Nesta quarta-feira (28), às 17h45 (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Santos no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André-SP, em um confronto de primeiro contra oitavo colocado. Já na quinta (29), o Athletico-PR encara o Goiás, enquanto o Flamengo pega o Fortaleza.