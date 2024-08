Jerusa Geber busca ouro em Paris para coroar carreira

"Eu tenho a consciência de que não é uma competição fácil, tanto com as competidoras brasileiras como também com as competidoras de fora do Brasil, principalmente a China, que sempre está liderando nos primeiros lugares das provas de velocidade", disse Jerusa. A classe T11 do Brasil conta com nomes expressivos nas provas rasas. Lorena Spoladore, Thalita Simplício e Jhulia Karol acumulam medalhas paralímpicas e em mundiais nas provas de 100m e/ou 200m.

Parceria de sucesso

Gabriel Garcia, atleta-guia, está ao lado de Jerusa desde a reta final de 2016. De lá para cá, ambos alcançaram feitos importantes nesse período. Em Paris-2024, inclusive, Gabriel se tornou o primeiro brasileiro a receber convocação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Semanas atrás na capital francesa, o velocista abriu o revezamento 4x100m do Brasil.

"O Gabriel já tá comigo desde finalzinho de 2016 e era uma coisa que a gente já buscava fazia tempo. Ele conseguiu essa participação numa olimpíada, num mundial. O que ele já participou no Mundial de Oregon e a Olimpíada era o que a gente mais buscava. É o sonho de qualquer atleta e ele conseguiu essa vaga no revezamento 4x100m", disse Jerusa.

Experiência na pista roxa

A confiança na medalha de ouro também é compartilhada por Gabriel Garcia. Sua passagem nos Jogos Olímpicos foi muito mais do que uma façanha individual. Sua experiência na pista do Stade de France pode virar trunfo fundamental para Jerusa subir ao lugar mais alto do pódio.