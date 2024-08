Dois estreantes e um veterano em Paris-2024 no parabadminton

Veterano é o segundo a entrar em quadra

Vitor Tavares é o veterano da delegação em Paris-2024. O badminton paralímpico estreou em Tóquio-2020 e o jogador paranaense, de 25 anos, ficou perto da medalha, terminando na 4ª colocação. O atleta confirmou presença nos Jogos Paralímpicos como 2º do ranking mundial e 3º da corrida paralímpica. Ele integra a classe SH6, categoria para pessoas com baixa estatura, e é o único atleta do Brasil presente nas duas edições de Paralimpíada.