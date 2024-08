Corinthians vence Bragantino e avança às semis do Brasileirão

O sonho do hexa continua vivo para o Corinthians! Nesta terça-feira (27), as Brabas do Timão venceram o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e garantiram a vaga para as semifinais do Brasileirão Feminino. Na ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1. O gol da vitória de hoje foi marcado por Vic Albuquerque.

+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP Dono da melhor campanha da primeira fase, o Corinthians deu início a campanha no mata-mata jogando fora de casa diante do Bragantino, que se classificou em 8º lugar. No jogo de ida, no estádio Nabi Abi Chedid, empate em 1 a 1 com gols de Jane Tavares (Bragantino) e Jaqueline (Corinthians). Para o jogo de volta, no Canindé, o técnico do Timão Lucas Piccinato praticamente repetiu a equipe da primeira partida, com: Nicole; Letícia Santos; Daniela Arias; Mariza; Paulinha; Ju Ferreira; Vic Albuquerque; Jaqueline, Gabi Portilho e Milene, que entrou no lugar de Yaya.