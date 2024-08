Corinthians lança camisa inspirada em mulheres negras

O Sport Club Corinthians Paulista divulgou, nesta terça-feira (27), a camisa III, inspirada nas mulheres negras do Timão. Em parceria com a Nike, a peça dá continuidade à campanha das camisas I e II, apresentadas no primeiro semestre, que busca refletir o compromisso do clube e da marca com a luta antirracista, dentro e fora de campo. O uniforme será estreado pelo time feminino do clube.

Luta anti-racista

Em gola careca, a nova terceira camisa do clube apresenta listras verticais em preto e branco por toda a peça, com as mangas de cada cor. O escudo do clube foi redesenhado para refletir a dualidade das listras corintianas, com um lado preto e o outro branco. Outra novidade é o swoosh (logo da Nike) duplo, que faz referência à aceleração do futebol feminino globalmente. O shorts também segue o design em preto e branco, enquanto as meias listradas completam o uniforme.

Assim como nas camisas I e II, os nomes e números dos atletas têm exibição em uma fonte criada pela designer e diretora de arte Giulia Fagundes, na cor prata. Inspirada pela rica cultura da diáspora africana, a tipografia é marcante e complementada por uma textura única baseada em símbolos Adinkras de origem ganense. Essa abordagem visual celebra a grandeza e a força do time, honrando sua história e futuro, flertando com o afrofuturismo.