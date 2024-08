Com olímpicos, CBAt revela time para o Sul-Americano Sub-23

Confira todos os convocados para o Sul-Americano Sub-23

Feminino

Danielle Campigotto - 100m

Suellen Sant'Anna - 100m

Hakelly Maximiano - 200m

Erica Cavalheiro - 400m

Luise Braga - 800m

Sabrina Pena - 800m

Mirelle Leite - 1500m e 3000m com obstáculos

Núbia Oliveira - 5000m e 10.000m

Maria Luiza Fernandes - 100m com barreiras

Lays Cristina - 100m com barreiras

Camily dos Santos - 400m com barreiras

Camille de Oliveira - 400m com barreiras

Maria Eduarda Barbosa - salto em altura

Arielly Rodrigues - salto em altura

Julia Calabretti - salto com vara

Vanessa Sena - salto em distância

Rayssa Rodrigues - salto em distância

Regiclecia Cândido - salto triplo

Whayla Oliveira - salto triplo

Taniele Rodrigues - arremesso do peso

Edimara Alves - arremesso do peso

Samanta Santos - lançamento do disco

Thainá Conceição - lançamento do disco

Kimberly Assis - lançamento do martelo

Agnys Ribeiro - lançamento do martelo

Stefany Navarro - lançamento do dardo

Tainara Mees - heptatlo

Ana Luisa Ferraz - heptatlo

Gabriela Muniz - marcha atlética 20km

Gabrielly dos Santos - marcha atlética 20km

Masculino

Hygor Bezerra - 100m e 200 m

Renan Gallina - 100m e 200 m

Jadson Lima - 400m

Matheus Lima - 400m e 400m com barreiras

Leonardo de Jesus - 800m e 1500m

Victor Hugo Santos - 800m

Jânio Varjão - 1500m e 5000m

Peterson Ribeiro - 10.000m

Vinícius Alves - 3000m com obstáculos

Mateus Alencar - 3000m com obstáculos

Fabricio Pereira - 110m com barreiras

Thiago Ornelas - 110m com barreiras

Caio Vinícius Silva - 400m com barreiras

Paulo Henrique Teles - salto em altura

Eric Cardoso - salto em altura

Andreas Kreiss - salto com vara

Breno Carvalho - salto em distância

Gabriel Boza - salto em distância

João Pedro de Azevedo - salto triplo

Felipe Izidoro - salto triplo

Vinícius Avancini - arremesso do peso

Arthur Sousa - arremesso do peso

Mateus Torres - lançamento do disco

Alberto Filho - lançamento do disco

Marcos Roberto Lopes - lançamento do martelo

Arthur Curvo - lançamento do dardo

Luiz Arthur Santos - decatlo

Arnaldo Júnior - decatlo

Otávio Vicente - marcha atlética 20km

Edson Aguiar - marcha atlética 20km