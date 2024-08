Brasileiros se despedem de Challengers em dia abaixo

CHALLENGER DE PORTO

Pedro Sakamoto, como dito antes, foi mais um brasileiro a cair. O tenista começou perdendo por 6 sets a 2, porém, no segundo set, fez a maré virar e desta vez foi ele quem fez o 6 a 2. Mas o alemão Daniel Masur se recusou a perder, fez um set impecável e venceu, novamente, por 6 sets a 2, decretando a vaga na próxima fase com um 2 a 1.