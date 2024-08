Brasil toma atropelo dos EUA no primeiro dia do Mundial

50% de aproveitamento na estreia do Brasil no Mundial masculino de flag football, na Finlândia! Nesta terça-feira (27), a Seleção Brasileira deu o pontapé inicial na competição justamente contra os atuais tetracampeões mundiais, os Estados Unidos, e perdeu por 52 a 6. Já no segundo duelo, os brasileiros bateram os sérvios por 26 a 19. A última partida da fase de grupos, amanhã, contra a Espanha, definirá se o Brasil continua ou se despede da disputa pelo título.

ESTREIA CONTRA O BICHO-PAPÃO

Na estreia da competição, o Brasil enfrentou a potência Estados Unidos, referência na prática do flag football e do futebol americano, "primo" da modalidade. Os estadunidenses resolveram a partida ainda no primeiro tempo, quando, em alta frequência, impuseram um sonoro 39 a 0, sem dar chances aos atletas brasileiros. Na volta da segunda etapa, com um ritmo menor do time dos EUA, o Brasil conseguiu fazer seu primeiro e único touchdown da partida, o que não o livrou da derrota no segundo tempo. No total, os americanos venceram por 52 a 6. Os estadunidenses, que venceram os últimos quatro mundiais, vêm fortes para sua 6ª conquista.