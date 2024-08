Brasil bate Líbia e se classifica para as quartas do Mundial sub-17

O segundo set foi o auge do Brasil na partida, que impôs uma superioridade impressionante. O time líbio não parecia nem o mesmo que havia entrado em quadra no primeiro período. A Líbia marcou o primeiro ponto, mas o Brasil logo em sequência já empatou e, depois disso, não ficou mais atrás do marcador. A partir do 4 a 3 a partida não ficou mais empatada e, com incríveis 15 pontos de vantagem, a equipe brasileira fechou o set com um 25 a 10.

Na última parte do jogo o equilíbrio voltou para a quadra, mas nada que ameaçasse a vitória sul-americana. O Brasil venceu por 25 a 19 e se classificou para a próxima fase do Mundial sub-17 de vôlei. O cômico é que, mesmo marcando mais pontos que no segundo set, a Líbia não ficou um segundo sequer à frente do placar no último período.