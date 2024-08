Bia Haddad vence de virada e avança à 2ª rodada do US Open

Vitória com um leve susto! Nesta terça-feira (27), Bia Haddad estreou com o pé direito no US Open, em Nova York. A tenista número 1 do Brasil e 21ª do mundo venceu de virada a armênia Elina Avanesyan (51ª) por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/2, em 1h39.

A partida começou favorável para a Elina Avanesyan, que quebrou o primeiro serviço de Haddad logo no game incial. A tenista armênia manteve o bom nível durante o set, confirmou seus saques e ainda quase quebrou o serviço de Haddad no nono game. Mesmo sem a segunda quebra, Avanesyan sustentou a vantagem até o final e saiu à frente no placar. Mas a reposta veio, e com juros! No set seguinte, Bia Haddad não deu chances para a adversária, quebrou três serviços seguidos e aplicou um pneu para empatar a partida. A brasileira, então, ganhou confiança e embalou mais três games em sequência para abrir a terceira parcial em vanatgem. Em seguida, Bia conquistou outra quebra para fazer 5 1 e encaminhar a vitória. Avanesyan até esboçou uma reação devolvendo a quebra de imediato, mas voltou a ceder o saque e perdeu por 6 a 2.