Arthur Curvo garante vaga na final do dardo no Mundial Sub-20

Mais uma final! Depois da classificação de Vanessa Sena à decisão do salto em distância na primeira sessão, o Brasil garantiu mais uma final no Mundial Sub-20 de atletismo, em Lima, no Peru. Arthur Curvo, de 19 anos, avançou para a disputa por medalhas no lançamento do dardo. Vanessa caiu na semi dos 100m rasos, enquanto Julia Calabretti parou nas classificatórias do salto com vara.

Arthur Curvo iniciou sua participação na qualificatória obtendo a marca de 68,74m. Logo depois, na tentativa de melhorar seu resultado, ele alcançou 68,22m. Já na última tentativa, o mato-grossense fez 67,72m e, portanto, não conseguiu trocar seu resultado válido. O brasileiro avançou à final com o 12º lugar geral, ocupando a última vaga disponível. O líder foi o chinês Xiaobo Wang, com 73,83m. A decisão ocorrerá na próxima quinta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília). Disputa brasileira no feminino Na prova mais rápida do atletismo, Vanessa Sena entrou em cena na terceira bateria de semifinal dos 100m rasos, competindo na raia nove. Ela terminou em quinto lugar na chave com o tempo de 11s76, melhorando três centésimos da marca obtida na fase qualificatória. A maior destaque foi Kishawna Niles, de Barbados, que atingiu 11s39. Viwe Jingqi (África do Sul), Chelsea Kadiri (Alemanha), Aleksandra Stoilova (Austrália), Nia Wedderburn-Goodison (Grã-Bretanha), Adaejah Hodge (Ilhas Virgens Britânicas), Alana Reid (Jamaica) e Justina Eyakpobeyan (Nigéria) também avançaram.