A estratégia que levou o judô ao melhor resultado em Olimpíada

"Logo no primeiro ano desse projeto tivemos o melhor resultado em Mundiais fora do Brasil, com dois ouros, uma prata e um bronze, no Uzbequistão, em 2022. Em 2023, tivemos o melhor resultado da história em Jogos Pan-Americanos, em Santiago, e também conquistamos finais nos dois principais Grand Slam do Circuito: Paris e Tóquio. Eram indicativos de que estávamos no caminho certo para Paris. Na reta final do ciclo, já em 2024, focamos na lapidação do grupo de Elite e em classificar o maior número de atletas aos Jogos, além de buscar o maior número possível de cabeças-de-chave", falou Theotonio.

"Tivemos um cuidado muito grande com a saúde, tanto física, quanto mental dos atletas para que todos pudessem chegar aos Jogos na melhor forma. Assim, antecipamos a convocação olímpica para abril e demos tempo e tranquilidade para os atletas nessa fase final. Outro ponto fundamental foi o alinhamento constante do planejamento da seleção junto aos principais clubes do Brasil. Acredito que todo esse processo contribuiu para chegarmos à Paris com uma equipe homogênea em chances de medalha", completou.

Ambiente harmonioso pré-Olimpíada

"Por fim, já na reta final, o nosso período de aclimatação na cidade de Sainte-Genéviève-des-Bois foi outro fator crucial. Entendendo que os Jogos Olímpicos têm esse cenário de muita pressão, muita visibilidade, nós tentamos criar nossa bolha de concentração. Nossa palavra de ordem lá era harmonia. Qualquer problema que aparecesse não poderia chegar ao atleta. A comissão técnica e nós, na gestão, seguramos e lidamos com esses problemas concentrando as tomadas de decisão da melhor forma para não atrapalhar a preparação. Acredito que isso tenha sido fundamental para criarmos um ambiente harmonioso e mais leve para que os atletas pudessem focar só no que importava para eles", contou.