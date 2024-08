Seleção de badminton almeja seu primeiro pódio na Paralimpíada

+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP CARAS NOVAS O paranaense se junta aos novatos Rogério Oliveira e Daniele Souza, que farão suas primeiras participações nos Jogos. Rogério este que inclusive é do mesmo clube de Vitor, o Curitibano, e recebeu dicas do seu companheiro de equipe. "Ele tem me dado alguns toques e me deixado mais tranquilo. Está sendo maravilhoso viver tudo isso. Já disputei Jogos Parapan-Americanos, vivo no badminton há 12 anos e, agora, vou deixar tudo em quadra para conseguir o melhor resultado para o meu país", comentou o atleta da classe SL4 (deficiência nos membros inferiores). Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, o Brasil terá sua maior delegação em uma edição fora do país, com 280 representantes, incluindo 255 atletas com deficiência, competindo em 20 modalidades diferentes. Essa marca supera a anterior, estabelecida em Tóquio 2020, quando o país enviou um total de 259 integrantes.