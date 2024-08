Felipe Meligeni perde para francês e cai no quali do US Open

Na tarde desta terça-feira (20), o brasileiro Felipe Meligeni perdeu para o francês Antoine Escoffier por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 3/6, pelo US Open. Com a derrota, o paulista está eliminado e volta a não ir bem em grandes torneios.

Meligeni, que começou a partida vencendo, dominou o francês no primeiro set, abrindo o placar e fazendo 4 a 1. Já com um certo domínio, o brasileiro fechou com um 6 a 2. No segundo set, Escoffier dominou Felipe e, mesmo chegando a estar perdendo por 2 a 1, fechou em apenas 28 minutos, vencendo por 6 a 2.