COB Expo 2024: A maior celebração do esporte brasileiro voltou!

Garanta já o seu lugar! Os ingressos já estão disponíveis! Acesse o site oficial da COB Expo, faça seu cadastro, selecione os dias que deseja comparecer e pronto! O processo é rápido, seguro e você pode salvar seu ingresso diretamente no celular. Entrada Solidária A entrada na COB Expo 2024 é solidária: para cada ingresso, doe 1kg de alimento não perecível. Sua contribuição fará a diferença na vida de muitas pessoas. +SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP O que te espera na COB Expo 2024 Acesso ao piso térreo, com expositores, arenas de competições e ativações de marcas.

Participação em diversas atividades, como arenas poliesportivas, tênis de mesa e realidade virtual.

Clínicas esportivas ao longo de toda a feira.

Prática livre de diversas modalidades.

Shows imperdíveis no Palco Tom Brasil. Informações Importantes Menores de 16 anos somente acompanhados de um responsável.

A entrada gratuita não inclui acesso à área dos cursos, que são pagos à parte.

Valores e agenda dos cursos disponíveis no site do evento. Anote na agenda Data: 25 a 29 de setembro de 2024

25 a 29 de setembro de 2024 Local: Pro Magno Centro de Eventos, São Paulo Não perca a maior celebração do esporte brasileiro!