Brasil bate Holanda e disputará 9º lugar no Mundial sub-18

Mas, esse cenário não seguiu para o segundo tempo, onde as "pequenas leoas" abriram larga vantagem, não ficando um segundo sequer atrás do placar. Porém, no final, a diferença foi curta, com o Brasil vencendo por 23 a 22. Com o resultado, as brasileiras terminaram na terceira posição no seu grupo no Mundial sub-18, que tinha Holanda, classificada para a disputa de 13º lugar, França e Japão, classificados para as quartas de final. Com uma vitória em três jogos, a seleção disputará o 9º lugar contra Montenegro, Noruega e Suíça.