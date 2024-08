Parque Time Brasil conclui operações de sua primeira edição

As clínicas gratuitas de basquete e atletismo tiveram mais de 14 mil inscrições, entre crianças, adolescentes e adultos, com aulas durante quase todos os dias do festival. A cantora Zélia Duncan integrou a programação esportiva com sua tradicional caminhada-corrida solidária (3, 5 e 10km) que reuniu 2.200 pessoas, com largada e chegada na Arena Parque Time Brasil e show da artista com Fernanda Abreu e Liniker como convidadas.

Mais atrações

A Arena Time Brasil recebeu cerca de 60 atletas, ex-atletas e ídolos do esporte, que compartilharam suas histórias em 22 horas de conteúdo olímpico: Fofão, Maurício Lima e Márcia Fu (vôlei); Ricardo Prado, Thiago Pereira e Xuxa (natação); Fabiana Murer (atletismo); Douglas Vieira e Henrique Guimarães (judô); Alexandre Welter e Lars Björkström (vela); Maicon Siqueira (taekwondo); Victor Mirshawka e Marta Sobral (basquete); entre outros.

As 12 horas diárias de atrações incluíram a transmissão ao vivo de um total de 570 horas de conteúdos olímpicos em sete mega painéis de LED de alta resolução. Foram mostradas as principais competições em que os atletas do Time Brasil estiveram em ação em Paris-2024, além dos grandes momentos desta edição como as cerimônias de abertura e encerramento.