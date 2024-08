OTD alcança nos Jogos Olímpicos 67 milhões de audiência

A cobertura, que contou com a presença de oito profissionais na capital francesa e mais 13 na retaguarda em São Paulo, cinco marcas envolvidas. A rede de apostas Betano teve conteúdos patrocinados nas redes sociais do OTD e também no site, gerando 22 milhões de impressões. A cervejaria Corona, por sua vez, teve 1,2 milhão de banners visualizados no portal. Já a Asics forneceu o uniforme de toda a equipe, enquanto Piracanjuba e Netshoes fizeram uma ação pontual cada no perfil do OTD na rede X.

Apesar de todo o sucesso, ainda há espaço para parceiros que queiram aproveitar Paris-2024 e vincular sua marca aos Jogos Paralímpicos por meio do conteúdo produzido pelo Olimpíada Todo Dia. A plataforma fará a maior cobertura do evento entre os veículos brasileiros como sete profissionais em Paris em mais nove na retaguarda no Brasil.